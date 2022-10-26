ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в улучшение ситуации в РФ

26 окт. 16:12

Большинство опрошенных россиян - около 80% - считают, что через 8-10 лет ситуация в России только улучшится, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук, которая открылась в Сочи.

"Результаты опроса, как видят Россию через 8-10 лет наши соотечественники, [показывают], что около 80% уверены: ситуация улучшится или улучшится существенно", - сказал он. Далее Федоров отметил, что только 16% полагают, что ситуация скорее ухудшится или ухудшится существенно.