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РФС в течение недели намерен подписать контракты на матчи сборной

РФС в течение недели намерен подписать контракты на матчи сборной

Российский футбольный союз (РФС) планирует до конца октября подписать контракты на проведение нескольких матчей сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут. Бюро рассматривает обращение клубов о переносе матчей. Клубы исходили из запланированной даты игры сборной 15 ноября, но 15 ее точно не будет", - цитирует его ТАСС.

Митрофанов подчеркнул, что у РФС есть план организовать две игры. "Сборная соберется, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась", - добавил генсек организации.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная России проведет в ноябре товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины и Ирана. Встреча с боснийцами должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, а дата и место встречи с иранцами пока не утверждены.

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