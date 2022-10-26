РФС в течение недели намерен подписать контракты на матчи сборной

26 окт. 15:58

Российский футбольный союз (РФС) планирует до конца октября подписать контракты на проведение нескольких матчей сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут. Бюро рассматривает обращение клубов о переносе матчей. Клубы исходили из запланированной даты игры сборной 15 ноября, но 15 ее точно не будет", - цитирует его ТАСС.

Митрофанов подчеркнул, что у РФС есть план организовать две игры. "Сборная соберется, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась", - добавил генсек организации.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная России проведет в ноябре товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины и Ирана. Встреча с боснийцами должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, а дата и место встречи с иранцами пока не утверждены.