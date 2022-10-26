Министр обороны Израиля проводит переговоры в Анкаре

26 окт. 16:00

Израильский министр обороны Бенни Ганц впервые за 12 лет прибыл с визитом в Анкару в рамках продолжающегося процесса нормализации отношений между Турцией и Израилем, - пишет Hürriyet Daily News.

В ходе визита пройдет его личная встреча с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Будем оценивать общую ситуацию. Наша политика и мнения являются определенными. Турецкая Республика проводит очень прозрачную политику. Мы объясним это", - сказал Акар, добавив, что, какими будут следующие этапы в отношениях Турции и Израиля, будет видно с развитием событий.

Известно, что на встрече двух силовых министров обсуждаются вопросы угрозы Ирана в отношении Азербайджана и возможный военный союз против такого развития событий.

Не случайно, что накануне, 25 октября, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по вопросам региональной безопасности.

Напомним, в августе Турцию в попытке возобновить каналы оборонных связей между странами посетил директор израильского бюро по вопросам политики и обороны бригадный генерал Дрор Шалом. "В ходе встреч стороны договорились о темах, которые будут обсуждаться министрами", - сообщили в министерстве обороны Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Ранее Турция и Израиль обменялись послами, стремясь полностью нормализовать двусторонние отношения. Также Турцию посетила министр экономики Израиля Орна Барнибай, чтобы улучшить двусторонние экономические и торговые связи.