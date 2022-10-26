СМИ сообщили о сорванной "секретной" сделке Вашингтона и Эр-Рияда

26 окт. 15:34

США возмущены сокращением нефтедобычи странами ОПЕК+. Об этом пишет New York Times.

По данным американских высокопоставленных лиц, на которых ссылается издание, в ходе турне по странам Ближнего Востока президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи нефти.

В публикации не раскрываются подробности нефтяного соглашения, однако сказано, что оно должно было привести к росту нефтедобычи с сентября по декабрь. "Однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк", - говорится в материале.

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что данный эпизод стал показательным примером того, как Эр-Рияд стремится избавиться от своей давней зависимости от Вашингтона, передает РИА Новости.

Как отмечается, ряд чиновников Белого дома полагает, что Россия сумела убедить Саудовскую Аравию сменить курс, поскольку у саудовского принца очень прочные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.