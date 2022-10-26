Французские СМИ уличили Макрона в провале на Южном Кавказе

24 февраля в не самом последнем французском журнале Caesar вышел скандальный материал, вызвавший гневную реакцию у армянской диаспоры Франции. Комментаторы требуют немедленно удалить материал с сайта за то, что он якобы проазербайджанский. Итак что же такого написал автор материала Тьери Валь?

Правозащитник считает, что Европейский союз и его лидер Франция должны играть активную роль на Южном Кавказе, в частности, в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. Валь напоминает, что с прошлого года Евросоюз под началом председателя Евросовета Шарля Мишеля начал проводить встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Недавно роль посредника в Праге примерил на себя и французский президент Эмманюэль Макрон, что было особенно символично и важно, учитывая, что в Баку Францию считают проармянской стороной, пишет автор. Но Макрона хватило не надолго. Через пару дней его буквально прорвало.

Сначала Макрон сказал, что Россия виновата в разжигании армяно-азербайджанского конфликта. Но это для французского журналиста приемлемо, потому что он и сам считает, что Москва через конфликт манипулировала обеими республиками. Что больше всего задело Тьери Валя – так это открытые симпатии Макрона Армении. "Армения была в Карабахе, потому что Карабах находится в сердце этой страны" - сказал две недели назад французский лидер. Автор статьи возмущен, ведь слова Макрона бросают тень на такой важный принцип международного права, как территориальная целостность.

Азербайджанская сторона в лице президента Ильхама Алиева уже заявила, что Франция больше не может быть посредником. Поэтому, как пишет Валь, своими словами Макрон не только потерял шанс быть посредником, но и "бросил тень на все недавние усилия Европы по привлечению Баку и Еревана к прямым переговорам по историческому мирному соглашению". Крайне важно, что частью соглашений между Алиевым и Пашиняном в Праге было взаимное признание территориальной целостности - а заявление Макрона о Карабахе прямо противоречит этому.

Вывод Валя тоже выглядит вполне логичным. Главным бенефициаром провала Франции станет Россия. Единственное, в чем трудно согласиться, и в чем, кстати, Валь солидарен с критикуемым им Макроном, так это в том, что "Россия манипулирует сторонами для обострения конфликта". Россия не хотела бы конкуренции со стороны своих противников в зоне собственных геополитических и исторических интересов, однако разжигание войны и открытие таким образом "второго фронта" не является средством для борьбы Москвы за влияние на Южном Кавказе. Война и "второй фронт" интересны как раз ее соперникам.

Если вернуться к Макрону, то надо сказать, что французский президент очень амбициозен. Он пытается активничать и в других конфронтационных точках - в Средиземноморье, Ливии, Украине. Однако везде он натыкается на одни и те же грабли. Говоря о мире в Средиземноморье, он открыто встал на сторону Греции, настроив себя против Турции. В Ливии он хотел мира, но когда Хафтар пошел в наступление, не стал ему препятствовать и даже помогал. Что касается Украины, то здесь он одной рукой звонит Путину, а другой подписывает поставки Украине тяжелого вооружения и введение антироссийских санкций. Так что французскому президенту, наверно, предстоит многому научиться у более опытных коллег, например у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, умеющего сохранить связи со всеми партнерам одновременно. пока что Макрон постоянно ведет себя как слон в посудной лавке.