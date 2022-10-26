РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Осетинский тренер намерен подтянуть подмосковные "Химки"

официальный сайт футбольного клуба "Алания" (Владикавказ)

Осетинский тренер Спартак Гогниев не планирует уходить из подмосковных "Химок".

"Уйти - значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится", - сказал Гогниев, сообщает "Спорт-Экспресс".

После разгромного поражения от "Спартака" со счетом 0:5 главный тренер коллектива отметил, что не сомневается в скором улучшении показателей команды.

Напомним, подмосковная команда продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

ФОТО официальный сайт футбольного клуба "Алания" (Владикавказ)
795 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version