Осетинский тренер намерен подтянуть подмосковные "Химки"

26 окт. 15:28

Осетинский тренер Спартак Гогниев не планирует уходить из подмосковных "Химок".

"Уйти - значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится", - сказал Гогниев, сообщает "Спорт-Экспресс".

После разгромного поражения от "Спартака" со счетом 0:5 главный тренер коллектива отметил, что не сомневается в скором улучшении показателей команды.

Напомним, подмосковная команда продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.