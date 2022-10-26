Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже

26 окт. 15:09

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проводят преговоры, цель которых – преодоление усилившихся в последнее время франко-германских разногласий.

Известно, что изначально планировалось, что 26 октября пройдет заседание франко-германского совета министров в коммуне Фонтенбло. Но в виду различий сторон по ряду вопросов она была отложена до января следующего года. По предложению Макрона лидеры решили встретиться вместо этого один на один, чтобы попытаться сблизить позиции.

Ранее сообщалось, что отношения Парижа и Берлина стали напряженными на фоне разногласий по вопросам оборонной политики, урегулирования энергетического кризиса в ЕС на фоне украинского конфликта.