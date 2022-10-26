Меликов: бизнес Дагестана продолжат вовлекать в госпрограммы

26 окт. 15:08

Дагестан намерен активизировать работу по вовлечению в государственные программы местного бизнеса, - сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в республику министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Он уже вовлекается все больше и больше. То, что мы имели по трудовой занятости, по самозанятости населения два года назад, - сегодня это все увеличилось в десятки раз", - рассказал Меликов, передает "Интерфакс".

Правительство республики создает все необходимые условия для бизнеса, чтобы госпрограммы стали его основной мерой поддержки.

"Главное условие - это выйти из тени. Конечно, у многих предпринимателей сегодня бытует мнение о дичайших перегибах в плане различного рода проверок. Нужно понимать, что сейчас введен мораторий на все проверки. И сегодня наши контрольные органы, подразделения правоохранительной сферы должны тоже отдавать себе в этом отчет", - сказал Меликов.

В текущем году в Дагестане легализировано более 11 тыс рабочих мест, и легализация предпринимателей дает им возможность обращаться в банки и финансовые институты. "Это дает ему возможность для дальнейшего роста", - сказал Решетников, добавив: ключевой мерой поддержки предпринимателей Дагестана является доступ к банковскому финансированию, и перечень тех мер поддержки, которые доступны предпринимателям, регулярно расширяется.