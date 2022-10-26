Глава МИД Беларуси едет в Иран

26 окт. 14:59

В среду, 26 октября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приедет с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает источник в МИД страны.

Подробности визита на данный момент неизвестны, передает агентство БелТА.

Согласно предварительной информации, в рамках поездки Макей встретится с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, а также проведет встречи с представителями высшего руководства страны. На них будут обсуждаться вопросы политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества.