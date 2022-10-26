В Армении объяснили, почему запретили въезд Маргарите Симоньян

26 окт. 14:53

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян рассказал, почему власти приняли решение запретить въезд на территорию страны главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Он подчеркнул, что Ереван не может быть безразличным к тем, кто проявляет неуважение к суверенной территории Армении и выступает с неуважительными высказываниями в отношении Армении, вне зависимости от того, представляют они иностранное государство или нет.

Спикер Национального Собрания акцентировал внимание на том, что границы Армении для них – это красная черта, следовательно, все эти друзья и партнеры должны учитывать эту реальность.

"Что касается запрета въезда Маргариты Симоньян в Армению, я не владею такой информацией, но и не исключаю, что это может касаться и ее, и ее мужа, и агентов и манкуртов разных стран с армянскими фамилиями, которые проявят неуважительное отношение к РА, к независимости РА, или позволяют себе очень оскорбительные выражения в отношении бывших руководителей РА, между прочим, в частных беседах", - поведал Симонян.