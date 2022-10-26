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В Армении объяснили, почему запретили въезд Маргарите Симоньян

В Армении объяснили, почему запретили въезд Маргарите Симоньян

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян рассказал, почему власти приняли решение запретить въезд на территорию страны главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Он подчеркнул, что Ереван не может быть безразличным к тем, кто проявляет неуважение к суверенной территории Армении и выступает с неуважительными высказываниями в отношении Армении, вне зависимости от того, представляют они иностранное государство или нет.

Спикер Национального Собрания акцентировал внимание на том, что границы Армении для них – это красная черта, следовательно, все эти друзья и партнеры должны учитывать эту реальность.

"Что касается запрета въезда Маргариты Симоньян в Армению, я не владею такой информацией, но и не исключаю, что это может касаться и ее, и ее мужа, и агентов и манкуртов разных стран с армянскими фамилиями, которые проявят неуважительное отношение к РА, к независимости РА, или позволяют себе очень оскорбительные выражения в отношении бывших руководителей РА, между прочим, в частных беседах", - поведал Симонян.

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