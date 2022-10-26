В Иране опровергли информацию об ограничениях на родине Махсы Амини

26 окт. 14:25

Информация об отключении интернета и замедлении его работы в городе Секкез не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор провинции Курдистан на западе Ирана Исмаил Зарей Коша.

Ранее в социальных сетях распространилась информация об отключении интернета и замедлении его работы в городе Секкез. Авторы сообщений утверждали, что ограничения связаны с проводимыми в Секкезе родителями Махсы Амини траурными мероприятиями ее поминовения.

"В Секкезе не наблюдается ничего необычного, все дороги открыты для движения. Интернет не ограничен, не наблюдается никакого скопления людей", - цитирует губернатора ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний.