Ставропольские аграрии почти удвоили урожайность свеклы

26 окт. 14:32

Ставропольские аграрии в ходе уборочной кампании собрали 4,4 тыс т столовой свеклы – ее урожайность оказалась выше прошлогодней на 87%, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В текущем году под выращивание столовой свеклы отведено в крае 493 га. По оперативным данным, с площади 227 га уже собрано 4 400 т при средней урожайности 194 ц/ га, что на 87% выше уровня прошлогодней урожайности на аналогичную дату", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, передает ТАСС.

Лидирующие позиции по производству этой культуры занимают Шпаковский, Предгорный, Нефтекумский и Левокумский округа. Часть собранного урожая будет заложена на хранение для реализации в межсезонье, в овощехранилища уже отправлено 2 300 т столовой свеклы.

Губернатор края Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании в правительстве поручил проработать дополнительные меры стимулирования выращивания овощных культур.