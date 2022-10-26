Решетников: Дагестан вышел в лидеры СКФО по темпам развития

26 окт. 14:17

Дагестан демонстрирует позитивную динамику экономического развития и лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по темпам реализации федеральной модели социально-экономического развития региона, - сообщает сайт Минэкономразвития по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

"Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Дагестан провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона с главой республики Сергеем Меликовым. ...По итогам первого полугодия Дагестан стал лидером в СКФО по темпам реализации федеральной модели социально-экономического развития региона: на разных стадиях реализации находятся 26 инвестпроектов, объем инвестиций составил 5,5 млрд рублей, создано почти 500 рабочих мест", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Дагестан демонстрирует заметную позитивную динамику экономического развития. Это касается темпов роста промышленности, которые стали на четверть выше, чем в среднем по стране по итогам первого полугодия. По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Для достижения таких результатов регион активно использует федеральные меры поддержки, - отметил министр.

В ходе совещания делегация Минэкономразвития и региональные власти обсудили реализацию прорывных проектов в республике, реализацию мероприятий госпрограммы развития СКФО, модернизацию инфраструктуры Каспийской флотилии. Прорывные проекты призваны обеспечить опережающее развитие в приоритетных отраслях - в АПК, промышленности, туризме, транспорте, логистике.

"Главное - это потенциал коридора "Север-Юг", с учетом географического положения Дагестана, границ со странами Каспийской пятерки и расшивки узких мест. Начаты проектные работы по строительству обходов Махачкалы и Дербента, на очереди - Хасавюрт. Эти задачи нужно решить для реализации масштабных проектов, привлечения инвесторов, в том числе иностранных" - цитирует пресс-служба Решетникова.