В Грузии ухудшится погода

26 окт. 14:16

На всей территории Грузии ухудшится погода, предупреждают синоптики. Так, согласно прогнозу Национального агентства окружающей среды, 27-28 октября – в Западной Грузии ожидаются осадки, в Восточной Грузии также ожидается ухудшение погоды – дождь и снег. На море ожидается 2-3-балльный шторм.

Улучшение погоды произойдет 29 октября и до 2 ноября осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов тепла. В Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков, днем до +20, ночью до +11.