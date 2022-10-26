Эрдоган пообещал сделать Турцию спортивной державой

26 окт. 13:56

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня направил обращение к участникам 17-й конференции министров спорта Совета Европы, проходящей в турецкой Анталье, подчеркнув, что Турция рада принять министров спорта стран Совета Европы, а объединение различных обществ на общей спортивной площадке способствует укреплению атмосферы мира, а также расширению сотрудничества.

"В современном мире, где конфликты и войны занимают глобальную повестку дня, мир все больше нуждается в таком объединяющем факторе, как спорт", - сказал Эрдоган, отметив, что Турция, организовывая международные спортивные мероприятия, пытается выполнить свои обязательства перед человечеством, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

"Мы продолжим прилагать усилия, чтобы превратить Турцию в спортивную державу. Анкара готова развивать сотрудничество в области спорта с Советом Европы, одним из основателей которого является Турция", - сказал турецкий лидер, выразив благодарность участникам за вклад в работу конференции.