Германия вводит новые ограничения против Ирана

26 окт. 13:29

В свете ситуации в Иране Германия вводит меры против Тегерана на двустороннем уровне, включающие в себя приостановку диалога в областях экономики и энергетики, ограничение выдачи виз владельцам дипломатических и служебных паспортов, в том числе представителям подпавших в санкционный список ЕС иранских организаций, - сообщила сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"С государством, которое так бесчеловечно обращается со своими гражданами, не может быть нормального продолжения двусторонних отношений. Санкции за нарушение прав человека, которые мы запустили вместе с нашими европейскими партнерами, были лишь первым шагом. Мы адаптируем сейчас наши двусторонние отношения, принимая новые меры в общей сложности в четырех областях", - заявила Бербок, передает ТАСС.

Глава МИД ФРГ пояснила: чтобы добиться полного воздействия на Иран санкций, вводимых Евросоюзом, в качестве особой меры в Германии изучили все возможности для действий и на национальном уровне. Также она добавила, что ЕС готовит новый санкционный пакет против Ирана за нарушения прав человека, уточнив, что он предполагает введение рестрикций против других лиц, ответственных за нарушения прав человека. "Также мы изучаем юридические требования для внесения в список членов их семей", - подчеркнула Бербок.