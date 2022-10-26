Почему Армения запретила Маргариту Симоньян

Накануне стало известно, что двое ключевых защитников Армении в медийном поле России – депутат Госдумы Константин Затулин и главный редактор RT Маргарита Симоньян – получили официальные письма о нежелательности их поездок в Республику Армения. Де-факто, Ереван объявил их персона нон-грата. Для стороннего наблюдателя эта ситуация выглядит как парадокс: армянские власти запретили людей, которые долгие годы, даже десятилетия работали над обеспечением российской поддержки Армении. Однако на самом деле "санкции" Еревана против Затулина и Симоньян были вполне ожидаемы.

Сразу же надо подчеркнуть, что армянские элиты, живущие в разных уголках планеты, не составляют некое организованное единство, которое согласованно движется вместе к общей цели. Крупные общины армянской диаспоры в России, США, Франции и более малочисленные в других государствах объединяют в лучшем случае язык и церковь, а в остальном это непохожие друг на друга группы с разнящимися интересами. Националистические части общин дополнительно объединены мифом о "Великой Армении", но подход к мифу у каждого свой и опираются они для его воплощения на конкурирующие инструменты. Тут все логично: американские армяне хотят построить свою Армению с помощью ресурсов США, российские – свою с помощью ресурсов России.

Более того, единства нет между населением Армении и армянской диаспорой. Внешние армянские элиты, особенно националисты в их составе, смотрят на Республику Армения прежде всего как на место реконструкции того самого мифа и борьбы с реальностью за его реконструкцию, а не как на настоящую страну с живыми людьми. Население Армении при такой точке зрения воспринимается как военный гарнизон осажденной крепости, от которого российские, американские, французские и прочие армяне ждут вечной войны за миф до последнего бойца. Внутри Армении люди в большинстве своем просто хотят нормально, мирно жить у себя дома, в то время как извне от них требуют воевать с соседями. Недовольства диаспорой в республике гораздо больше, чем удовлетворения ее деятельностью.

Нет единства и в Республике Армения. Долгое время власть в стране контролировала "партия войны" выходцев из НКАО АзССР, идеологов армянского национализма и руководителей оккупации 20% территории Азербайджанской Республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. В 2018 году, после двух президентских сроков Кочаряна и двух президентских сроков Саргсяна, когда "партия войны" решила продлить свое правление сменой политического строя – с президентской республики на парламентскую республику, что позволяло Саргсяну возглавлять государство сколько угодно – оппозиции удалось организовать настолько масштабные протесты против режима, что они переросли в "бархатную революцию", завершившуюся отставкой Саргсяна и переходом власти в руки молодого политика Никола Пашиняна.

С тех пор политические процессы в Армении строятся на противостоянии режима Никола Пашиняна и его предшественников из "партии войны" – примерно так же, как в Грузии противостоят правящая "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Верхи истеблишмента Республики Армения полностью состоят из людей Пашиняна, но на нижних уровнях государства все еще очень много кочаряновцев / саргсяновцев, в парламенте националисты владеют третью мандатов, а в армии почти все офицеры давали присягу в годы правления "партии войны". Политический кризис после капитуляции Армении в Карабахской войне показал, что никакой "третьей силы" в стране нет, люди могут выбирать только между прежней властью, зовущей их на новую войну с Азербайджаном, и нынешней, заинтересованной лишь в самосохранении.

Этих вводных достаточно, чтобы объяснить запрет в Армении Константина Затулина и Маргариты Симоньян. Поскольку "партия войны" Кочаряна и Саргсяна была сформирована еще в советское время из советских людей, центром ее поддержки в диаспоре была и остается российская община. На Западе у нее, конечно, тоже есть связи, но основная доля контактов приходится на Россию. Соответственно, потеря власти "партией войны" в 2018 году была одновременно и потерей контроля российской общины армянской диаспоры над процессами в Армении. Новый правящий режим Никола Пашиняна с российской общиной связей не имеет, его фундаментом поддержки в диаспоре являются Франция и США, что хорошо видно по тому, как современный Ереван стремится уйти из-под влияния Москвы и прикрепиться к Парижу и Вашингтону: его попросту ничто не соединяет с Россией, даже диаспора.

Смена власти в РА, по сути, перевела традиционных медийных защитников Армении в России в стан армянской оппозиции. Поэтому в последние 4,5 года люди, прежде рассказывавшие только о том, как и чем Россия должна помочь Армении, стали добавлять к этим рассказам критику режима Никола Пашиняна. После капитуляции Армении в Карабахской войне эта критика только усилилась, поскольку появился шанс, что Пашинян, проиграв войну, не удержится в кресле премьер-министра и Кочарян с Саргсяном смогут вернуть себе контроль над страной – но и после того, как "партия войны" проиграла внеочередные парламентские выборы, накал риторики не снизился. Официальный Ереван не продемонстрировал ни малейшего желания связываться с российской общиной, по-прежнему поддерживающей его политических конкурентов, поэтому какой-то синхронизации интересов и действий тут и быть не могло.

Стоит добавить, что среди защитников Армении в России произошел раскол четвертого уровня (в дополнение к расколу внутри элит Армении, расколу между населением Армении и диаспорой и расколу между общинами диаспоры). Одни, выбирая между поддержкой традиционных интересов российской общины армянской диаспоры и актуальными интересами Республики Армения, выбрали интересы РА, в которые входят скорейшее установление мира с Азербайджаном, разблокирование транспортных коммуникаций, делимитация границы и полная стабилизация отношений со всеми соседями. Такие люди стали менять риторику и больше говорить о неизбежности армяно-азербайджанского урегулирования, о соответствии мира между Ереваном и Баку национальным интересам России. Другие остались сторонниками интересов диаспоры.

Сейчас мы видим, как вторая группа вновь активизировалась в российских СМИ из-за приближения Азербайджана и Армении к подписанию мирного договора, который положит конец всем предыдущим трудам националистов по реконструкции мифа о "Великой Армении" на территории соседей РА. Звучат призывы к российскому руководству остановить нормализацию армяно-азербайджанских отношений, хотя именно Москва является главным посредником между Баку и Ереваном, ведущим стороны к миру. В следующий понедельник, 31 октября, президент Владимир Путин, президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян встречаются в Сочи, и сторонники интересов диаспоры пытаются хоть как-нибудь помешать ожидаемому решающему продвижению послевоенных процессов к мирному финалу.

Их основной план – уличать Никола Пашиняна в связях с Западом. Никол Пашинян, как было сказано выше, в самом деле связан с Западом и в самом деле стремится ослабить российское присутствие в Армении. Однако этот факт никак не влияет на стремление Москвы добиться мира между Ереваном и Баку. Альтернативы мирному договору между российскими союзниками с точки зрения России попросту нет. И каким бы ненадежным и даже враждебным ни было современное руководство Армении, курса Москвы на стабилизацию Южного Кавказа оно не сменит. Сторонники интересов диаспоры, скорее всего, это понимают, но они уже выбрали сторону, и теперь им ничего не остается, кроме как продолжать бесплодные попытки оттянуть наступление мира между Арменией и Азербайджаном.

Единственное, что у них получилось – это стать самой удобной мишенью для борьбы режима Никола Пашиняна за ослабление связей с Россией. Армения при всем желании ее властей не может позволить себе выйти из ЕАЭС, обеспечивающего ей значительные экономические выгоды, она не может покинуть даже ОДКБ, несмотря на поток обвинений Еревана в адрес организации. Ни расторжение договора об охране российскими пограничниками границ Армении с Турцией и Ираном, ни вывод 102-й военной базы из Гюмри, ни общее понижение отношений с РФ Николу Пашиняну сегодня не доступны. Возвращать западное присутствие в регион Еревану приходится через символическую миссию наблюдателей ЕС в 40 человек. Российское государство в Армении так просто запретить невозможно – зато можно запретить отдельных россиян из конкурирующей группы.

Так Константин Затулин и Маргарита Симоньян и оказались персона нон-грата в Армении. Они поддерживают не тот осколок армянских элит, что находится у власти в Республике Армения, а их противников, кроме того, являются гражданами страны, с которой Ереван хочет расстаться хоть в чем-то уже сейчас. Отсюда внешне парадоксальные "санкции" Армении против ее защитников – хотя бы с ними она точно может расстаться по собственному желанию.