Узбекистан покажет русский авангард в Париже

26 окт. 13:16

Работы художников русского авангарда из коллекции Госмузея искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе покажут в Париже, информирует пресс-служба узбекистанского Фонда развития культуры и искусства.

В Институте арабского мира 22 ноября открывается выставка "Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана" уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана середины XIX – начала XX века.

Организаторы отмечают, что всего в экспозиции более 300 произведений из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых также коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, добавили в фонде.