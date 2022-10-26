Шарль Мишель встретится в Астане с лидерами стран Центральной Азии

26 окт. 13:08

Завтра в столице Казахстана пройдет саммит "ЕС - Центральная Азия", на который прибудет президент Европейского совета Шарль Мишель, - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Планируется, что в рамках своего официального визита Мишель проведет встречу с главами государств Центральной Азии.

"Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета", - говорится в сообщении пресс-службы.