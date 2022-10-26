Азербайджан обратится к УЕФА из-за армянской провокации на матче "Лейпцига" и "Реала"

26 окт. 12:57

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с совершенной накануне армянской провокацией. Об этом сообщил глава пресс-службы АФФА Фируз Абдулла.

Он рассказал, что на матче Лиги чемпионов между "Лейпцигом" (Германия) и мадридском "Реалом" (Испания) был вывешен флаг армянских сепаратистов. Абдулла отметил, что в настоящее время АФФА занимается сбором необходимых документов, чтобы правовым образом обратиться к УЕФА, передает Azerisport.com.

Напомним, встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Реалом" состоялась вечером 25 октября в Германии. Победу со счетом 3:2 одержали хозяева.