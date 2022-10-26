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Врачи посоветовали вакцинироваться от гриппа в Грузии

Врачи посоветовали вакцинироваться от гриппа в Грузии

Грузинские медики ожидают значительный рост случаев гриппа этой зимой по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщила директор тбилисского медицинского центра имени Цицишвили Майя Чхаидзе.

По ее словам, прививка необходима для минимизации осложнений от гриппа. "В прошлом году ношение масок было на очень высоком уровне, при этом дети не ходили в детсады и школы, поэтому распространение (вирусов – ред.) было меньше. В этом году случаев гриппа будет больше, и мы ожидаем рост случаев с ноября", – приводит слова специалиста Sputnik Грузия.

Чхеидзе также отметила, что для образования нужного иммунитета после прививки необходимы четыре недели, поэтому не стоит откладывать вакцинацию.

 

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