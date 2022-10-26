Бердымухамедов поставил задачу как можно скорее собрать урожай хлопка

26 окт. 12:52

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов недоволен низкими темпами сбора урожая хлопка и сева озимой пшеницы. Об этом сообщает официальное издание "Нейтральный Туркменистан" по итогам заседания правительства, на котором о положении дел в АПК отчитался вице-премьер Аннагелди Язмырадов.

В связи с этим глава государства поручил правительству принять незамедлительные меры.

Президент Туркменистана подчеркнул, что следует предпринять незамедлительные меры по сбору без потерь выращенного урожая хлопка, являющегося ценным сырьем для национальной экономики, а также ускорить сев зерна, адресовав вице-премьеру соответствующие поручения.