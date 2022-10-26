ДТП в Дагестане будет меньше

26 окт. 12:50

Госавтоинспекция Дагестана запустила телеграмм-бот, в который жители региона могут анонимно сообщать о водителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или странно ведущих себя на дороге, - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"В сообщении гражданам необходимо указывать конкретное место расположения, марку автомобиля, государственный регистрационный знак. Кроме того, нужно указать направление движения нарушителя. По полученной информации сотрудники Госавтоинспекции будут сориентированы на задержание нарушителя", - говорится в сообщении пресс-службы, передает "АиФ-Дагестан".