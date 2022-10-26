СМИ: скрытый энергетический конфликт разгорелся между Германией и Францией

26 окт. 12:22

Между лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем существует протокольный конфликт, связанный с вопросами энергетики, пишет газета Politico.

Отмечается, что 25 октября, по информации пресс-службы канцлера Германии, должна была состояться совместная пресс-конференция двух политиков, однако пресс-служба французского президента заявила, что у Макрона и Шольца не запланировано никаких совместных заявлений. Отказ от пресс-конференции с прибывшим с визитом политиком зачастую указывает на наличие разногласий или намерение "выразить укор", пишет издание.

В последнее время лидеры Франции и Германии спорили о путях преодоления энергетического кризиса. Так, Берлин поддерживает строительство трубопровода MidCat для поставок газа из Алжира, Нигерии, Катара, США и других стран на юго-запад Франции и далее в Европу. В Париже считают данный проект нерентабельным, так как Франция обеспечивает себя электроэнергией с помощью АЭС и переходит на возобновляемые энергоресурсы.

На прошлой неделе стало известно о переносе на январь заседания правительств Германии и Франции из-за серьезных разногласий по тексту совместной декларации. Издание пишет, что разногласия между Германией и Францией стали заметны еще на последнем саммите ЕС в Брюсселе.