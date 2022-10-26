В Карачаево-Черкесии 18 школ получили доступ к интернету

26 окт. 12:23

В Карачаево-Черкесии 18 школ в получили современные компьютеры и доступ к интернету, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Глава республики уточнил, что 17 школ находятся в сельской местности.

Также Темрезов отметил, что оснащение школ современной техникой ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». «Подключение к интернету, оснащение ноутбуками, серверами, каналами связи, камерами и устройствами воспроизведения контента – все это позволит нашим детям получать образование на более качественном уровне и на равных условиях», - подчеркнул он.