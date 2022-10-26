Москву и Нальчик на ноябрьские праздники соединят дополнительные авиарейсы

26 окт. 12:14

Российская авиакомпания "Победа" на предстоящие ноябрьские праздники с 3 по 5 ноября запустит дополнительные авиарейсы из московского аэропорта Шереметьево в Нальчик (Кабардино-Балкария), - сообщили в авиагавани Нальчика.

"Авиакомпания "Победа" в ноябре открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Шереметьево - Нальчик - Шереметьево", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Билеты уже в продаже.

"Увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров", - добавили в воздушной гавани столицы КБР, напомнив: сейчас из Нальчика в Москву выполняются несколько рейсов в день.