Иран ввел новые санкции против Евросоюза

26 окт. 12:00

Иран расширил санкции в отношении Европейского союза в ответ на введенные им ограничительные меры против Исламской Республики.

В опубликованном 26 октября заявлении министерства иностранных дел Ирана сказано, что ограничительные меры затрагивают 12 физических и 8 юридических лиц, которые связаны с ЕС.

Под санкции также попали персидские редакции германской медиакомпании Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) и французской радиостанции Radio France internationale.

Кроме того, в санкционный список включены главные редакторы германской газеты Bild и несколько членов Европарламента, передает ТАСС.