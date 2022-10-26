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Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

Осень в Москве. Лефортовский парк

Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
Золотая осень в Лефортовском парке (фоторепортаж)
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