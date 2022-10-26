Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%

26 окт. 12:04

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентных пункта - с 14,5% до 16%.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка республики в среду, базовая ставка установлена на уровне 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Регулятор добавляет, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%.

Ранее аналитики прогнозировали, что базовая ставка будет повышена на 0,5-1 п.п., пишет "Интерфакс".

Нацбанк Казахстана с начала года в пятый раз повысил ставку.