Эрдоган призвал уделить больше внимания спорту в текущих условиях

26 окт. 11:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в текущих условиях миру нужен такой объединяющий фактор, как спорт. Об этом он заявил в ходе своего обращения к участникам 17-й конференции министров спорта Совета Европы, организованной в Анталье.

"В современном мире, где конфликты и войны занимают глобальную повестку дня, мир все больше нуждается в таком объединяющем факторе, как спорт", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он обратил внимание на то, что объединение различных обществ на общей спортивной площадке способствует укреплению атмосферы мира, а также расширению сотрудничества.

По словам Эрдогана, Турция, организовывая международные спортивные мероприятия, пытается выполнить свои обязательства перед человечеством. Он подчеркнул, что Турция продолжит прилагать усилия, чтобы превратиться в спортивную державу. "Анкара готова развивать сотрудничество в области спорта с Советом Европы, одним из основателей которого является Турция", - добавил глава государства.