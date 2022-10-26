ММТП могут передать частным инвесторам

26 окт. 11:55

Власти Дагестана прорабатывают вопрос передачи Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) частным инвесторам, которые смогут вложить средства в его развитие, - написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

"Мы пока лишь прорабатываем вопрос передачи порта частным инвесторам, способным вложиться в его развитие. Поэтому в очередной раз прошу журналистов не торопиться с выводами и давать только проверенную информацию. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы работать с надежным инвестором, который раскроет огромный потенциал единственного незамерзающего порта России", - написал Меликов, отметив стратегическую важность порта.

Напомним, покупкой ММТП интересуются несколько инвесторов, это единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м.