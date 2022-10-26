Москву ждут теплые выходные 

26 окт. 11:41

Москвичей на выходных ожидает теплая погода, в воскресенье столбики термометров могут преодолеть отметку плюс 10, поделилась прогнозом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Предварительно у нас будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха и в ночные, и в дневные часы будет положительная. В субботу ожидается минимальная температура плюс 4 - плюс 6, максимальная - плюс 7 - плюс 9", - цитирует специалиста РИА Новости.

По ее словам, в воскресенье временами будет небольшой дождь. "Ночью будет еще теплее, порядка плюс 4 - плюс 9, днем она приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября", - добавила синоптик.