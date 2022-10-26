В России зарегистрировали еще 7,5 тыс случаев коронавируса

26 окт. 11:35

В России за минувшие сутки выявили 7 518 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 038, в Санкт-Петербурге - 471, в Подмосковье - 186. В Краснодарском крае - 126, в Ставропольском крае - 99, в Крыму - 44, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 394 360.

Госпитализированы за сутки 1 451 человек. Выздоровели 11 517 пациентов, за все время - 20 751 864.

Умерло за сутки 80 человек, с начала пандемии - 389 790.