Турция стала главным направлением для инвестиций в недвижимость среди россиян

26 окт. 11:24

Каждый пятый дом в Турции в 2022 году приобрели россияне, сообщил председатель совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омер Фарук Акбал, пишет газета Dunya.

Он рассказал, что с начала года иностранцы сделали свыше 50 тыс инвестиций в турецкую недвижимость, в среднем дом обходится в $245 тыс. "Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего", - заявил глава ассоциации GIGDER.

Самыми популярными для покупки недвижимости у россиян с февраля стали следующие направления: Турция - 23% сделок, ОАЭ - 17%, Таиланд - 16%, Грузия и Казахстан, следует из данных Intermark Real Estate.