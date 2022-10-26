Пашинян отправится в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым

26 окт. 11:22

В понедельник, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана – Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, - сообщил сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Да, по моим данным, поедет. Полагаю, что встреча состоится", - рассказал Симонян, передает Sputnik Армения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.