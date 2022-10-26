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В Минобороны Грузии появится командование кибербезопасности

В Минобороны Грузии появится командование кибербезопасности

Министерство обороны Грузии создаст командование кибербезопасности, которое станет частью Сил обороны Грузии. Об этом говорится в сообщении, распространенном 26 октября оборонным ведомством. 

"В ближайшее время мы добьемся результата, когда все направления по кибербезопасности будут сконцентрированы в одном командовании, управлением которым займутся Силы обороны Грузии", - цитирует ТАСС министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

Напомним, с февраля 2014 года в Минобороны Грузии работает Бюро кибербезопасности.

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