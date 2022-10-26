Керченскую переправу закрывают для грузовиков

26 окт. 11:11

С завтрашнего дня, 27 октября, грузовики не смогут попасть в Крым через Керченскую переправу - такое решение принял оперштаб, созданный для исполнения указа о среднем уровне реагирования.

Но есть и исключения. Проезд разрешат тем, кто доставляет грузы военного назначения, специальные грузы, технику для восстановления инфраструктуры и фармацевтическую продукцию, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, - передает портал Юга.ру.

Остальной транспорт сможет доехать до полуострова по альтернативному сухопутному пути от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Для них будет организован "зеленый коридор". Ориентировочное время в пути от Новоазовска до Крыма составит около 7 часов.

Такие меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров, они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, - добавили в оперштабе.