Крым ждет штормовое усиление ветра

26 окт. 10:50

В Крыму сегодня объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и дождей, - сообщает главное управление МЧС по региону.

"26 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 15-20 м/с. Выход в море, горнолесную местность, нахождение вблизи деревьев , русел рек опасны для жизни", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В МЧС региона предупредили о возможных подтоплениях низменных участков.

Сильные локальные дожди ожидаются на полуострове утром и днем, а юго-западный ветер сменится северо-западным силой 15-20 м/с, - уточняется в сообщении Крымского гидрометцентра.

Под вопросом и работа Керченской паромной переправы между портами "Крым" и "Кавказ": паромное сообщение возможно при силе ветра менее 15 м/с.