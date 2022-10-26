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В Грузии вводится новая модель финансирования клиник

В Грузии вводится новая модель финансирования клиник

Начиная с 1 ноября Минздрав Грузии введет новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки. Об этом заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.

Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), с помощью которой в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.

"Этот метод самый принципиальный и справедливый, который уже многие годы внедрен в других странах", – приводит слова Азарашвили Sputnik Грузия.

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