В Грузии вводится новая модель финансирования клиник

26 окт. 10:45

Начиная с 1 ноября Минздрав Грузии введет новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки. Об этом заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.

Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), с помощью которой в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.

"Этот метод самый принципиальный и справедливый, который уже многие годы внедрен в других странах", – приводит слова Азарашвили Sputnik Грузия.