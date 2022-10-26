Улететь в Египет из Сочи впервые можно будет зимой

26 окт. 10:39

Сочинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действительно до 25 марта 2023 года, впервые в зимнем расписании будут сохранены рейсы в Египет.

Самолеты "России", "Азимута" и "Рэд Вингс" будут выполнять полеты как на курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так и в Каир.

Всего в зимнем расписании сочинской авиагавани значится 58 внутренних и 19 международных направлений.

"Рейсы будут выполнять 25 авиаперевозчиков, в том числе 5 иностранных - Air Serbia (Сербия), FlyOne, Fly Arna (Армения), "Белавиа" (Беларусь), Uzbekistan Airways (Узбекистан)", - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.