Стало известно, сколько компаний в России ввели четырехдневную рабочую неделю

26 окт. 10:27

Каждая сотая российская компания ввела четырехдневную рабочую неделю, при этом почти каждый второй россиянин поддерживает такое нововведение, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

"Бизнес не планирует переход на 4-дневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 1% компаний, еще в 2% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о ее допустимости 2% работодателей, еще 4% решили, что четырехдневка неприемлема", - говорится в материалах исследования.

Поддерживают четырехдневную рабочую неделю 48%, чаще женщины (64%).

Большинство (64%) россиян заявили, что за четыре дня смогут выполнить тот же объем работы, что и за пять рабочих дней. О том, что успеть сделать всю работу за четыре дня нереально сообщили 22% опрошенных.

Дополнительный свободный день россияне потратили бы на время с семьей и детьми - 27%, на отдых - 23%, на повышение квалификации и изучение иностранных языков - 15%, на подработку - 14%, на домашние дела - 11%.

Опрос был проведен в октябре 2022 года, в нем приняли участие 1,6 тыс экономически активных россиян и 1 тыс менеджеров по персоналу из всех округов страны.