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Стало известно, сколько компаний в России ввели четырехдневную рабочую неделю

Стало известно, сколько компаний в России ввели четырехдневную рабочую неделю

Каждая сотая российская компания ввела четырехдневную рабочую неделю, при этом почти каждый второй россиянин поддерживает такое нововведение, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

"Бизнес не планирует переход на 4-дневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 1% компаний, еще в 2% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о ее допустимости 2% работодателей, еще 4% решили, что четырехдневка неприемлема", - говорится в материалах исследования.

Поддерживают четырехдневную рабочую неделю 48%, чаще женщины (64%).

Большинство (64%) россиян заявили, что за четыре дня смогут выполнить тот же объем работы, что и за пять рабочих дней. О том, что успеть сделать всю работу за четыре дня нереально сообщили 22% опрошенных.

Дополнительный свободный день россияне потратили бы на время с семьей и детьми - 27%, на отдых - 23%, на повышение квалификации и изучение иностранных языков - 15%, на подработку - 14%, на домашние дела - 11%.

Опрос был проведен в октябре 2022 года, в нем приняли участие 1,6 тыс экономически активных россиян и 1 тыс менеджеров по персоналу из всех округов страны.

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