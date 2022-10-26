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В Сочи ликвидирована авария на поврежденном оползнем водопроводе

В Сочи ликвидирована авария на поврежденном оползнем водопроводе

Авария на водопроводе в Сочи ликвидирована. В настоящее время специалисты приступили к наполнению системы водоснабжения, сообщил ТАСС директор сочинского МУП "Водоканал" Денис Юрковский.

Ранее сообщалось, что накануне в лесном массиве вблизи улицы Ландышевая произошел сход оползня, который повредил канализационную сеть диаметром 600 мм.

"Специализированные бригады водоканала Сочи успешно устранили крупную нештатную ситуацию, произошедшую накануне в лесном массиве вблизи улицы Ландышевая. В ликвидации ситуации участвовали 20 человек и семь единиц техники. Поставленные задачи выполнялись в круглосуточном режиме", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что сейчас население большей части микрорайонов беспрепятственно получают ресурс в свои дома.

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