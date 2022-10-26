Ислам Махачев вернулся в Дагестан

26 окт. 10:20

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сегодня ранним утром прилетел в Дагестан, в аэропорту Махачкалы его встречали глава республики Сергей Меликов, министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов, а также министр спорта региона Сажид Сажидов.

Меликов поздравил Махачева с завоеванием чемпионского пояса и пожелал впредь высоко держать планку, а также пообщался с отцом триумфатора Рамазаном Махачевым, поблагодарил его за воспитание чемпиона.

Напомним, в ночь на 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде и завоевал пояс чемпиона организации в легком весе.