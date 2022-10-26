Граждан Новой Зеландии призвали покинуть Иран

26 окт. 10:04

Министерство иностранных дел Новой Зеландии призывает граждан покинуть территорию Ирана и воздержаться от поездок в страну.

Согласно заявлению главы МИД Нанаии Махута, гражданам Новой Зеландии рекомендуется воздержаться от поездок в Иран "из-за беспорядков, высокого риска быть арестованным или задержанным и нестабильной ситуации в области безопасности в регионе". Также новозеландские власти "настоятельно призывает граждан, находящихся в настоящее время в Иране, покинуть страну".

По словам главы МИД Новой Зеландии, за последние дни "число иностранных граждан, арестованных иранскими властями, увеличилось". "Новозеландцам в Иране следует держаться подальше от любых районов, где действуют полиция или силы безопасности, поскольку их присутствие может быть неверно истолковано и <…> стать причиной ареста или задержания, а возможность правительства Новой Зеландии оказывать консульскую помощь через посольство крайне ограничена", - отметила министр.