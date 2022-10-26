Сочи примут Южный транспортный форум

26 окт. 10:05

В Сочи 2 ноября 2022 года состоится Южный транспортный форум (16+), основной темой которого станет "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий".

На форуме будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с модернизацией и развитием транспортной доступности южных регионов, в том числе новых регионов, вошедших в состав России. Эксперты обсудят важность обеспечения доступности услуг транспортного комплекса и повышения безопасности транспортного обслуживания населения.