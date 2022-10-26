В Иране сообщили о беспрецедентном количестве кибератак на страну

26 окт. 9:48

С начала октября иранские эксперты в области кибербезопасности пресекли по меньшей мере 120 мощных кибератак на различные объекты инфраструктуры страны. Об этом сообщил глава Службы гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали.

"Количество кибератак против Ирана увеличилось, лишь за последние 20 дней сорваны 120 серьезных DDoS-атак против иранской инфраструктуры", - цитирует его агентство Pars.

Джалали отметил, что киберугрозы такого масштаба ранее не переживала ни одна страна, но 90% из этих кибератак Ирану удалось сорвать. Он обратил внимание на то, что противодействие атакам осуществлялось при помощи иранских разработок.