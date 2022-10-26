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Авария на водопроводе оставила без воды два района Баку (ВИДЕО)

Тренд

Сегодня утром на магистральном водопроводе диаметром 1400 мм, соединяющем центральные водохранилища "+ 52 Алатава" и "+ 82 Запад" в Баку произошла авария.

После нее сразу же была приостановлена работа насосов водохранилища "+ 52 Алатава", а на место происшествия прибыли аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района, - сообщили в отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", передает Тренд.

В связи с аварией на магистральном водопроводе ограничено водоснабжение некоторых участков Ясамальского и Сабаильского районов столицы Азербайджана.

Участок, где произошла авария, был затоплен, что затруднило движение транспорта.

Принимаются меры по ликвидации последствий аварии, соответствующие силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана привлечены к работам по откачке воды на затопленных территориях, - сообщили в МЧС страны.

 

ФОТО Тренд
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