Байден оценил роль Казахстана в Центральной Азии

26 окт. 9:28

Президент США Джо Байден поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником- Дня Республики. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

В своем поздравлении глава Белого дома отметил стратегический характер партнерства двух стран. Он обратил внимание на то, что Казахстан является лидером в вопросе обеспечения мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятков лет.

"Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей", - цитирует Байдена ТАСС.

Он подчеркнул, что данное видение полностью соответствует духу расширенного стратегического партнерства Казахстана и США.

Напомним, День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.