Узбекско-российский образовательный форум открылся в Самарканде

26 окт. 9:40

Третий Узбекско-российский образовательный форум проходит 26-27 октября в Самаркандском государственном университете, сообщает Минвуза Узбекистана.

Участниками форума станут более 200 руководителей высших учебных заведений, представителей производственных компаний, глав министерств и ведомств Росси и Узбекистана.

Будут обсуждены вопросы практического сотрудничества и реализации двусторонних проектов, интеграции науки, образования и производства, развития кооперационных отношений в сферах техники и технологий, энергетики, химической промышленности, научной и инновационной деятельности.

Ожидается, что по итогам форума будет подписано порядка десяти контрактов.