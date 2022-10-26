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Токаев назвал причину введения однократного семилетнего срока президентства

Токаев назвал причину введения однократного семилетнего срока президентства

Введение однократного семилетнего президентского срока в Казахстане придаст качество и динамику обновлению общества и государства, заявил в среду лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, это создаст надежный заслон попыткам монополизации и даже узурпации власти. «Кардинальные изменения в избирательной системе обеспечат деятельное участие граждан в формировании подлинно народных маслихатов парламента», - сказал он в ходе выступления в общественном штабе по поддержке его кандидатуры на выборах главы государства.

Токаев подчеркнул, что через прямую выборность глав администраций городов и районов будет сформирована более эффективная система местного государственного управления.

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